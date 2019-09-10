Глава Alibaba Джек Ма ушёл в отставку в свой день рождения

Руководитель и основатель компании покинул свой пост. На этой должности его сменит Дэниэл Чжан.

Основатель Alibaba и председатель совета директоров компании Джек Ма 10 сентября официально ушёл в отставку. При этом предупредил об уходе он ровно за год, сообщает агентство Bloomberg.

Должность председателя совета директоров займёт генеральный директор Дэниэл Чжен. Однако основатель компании будет играть значительную роль в принятии стратегических решений Alibaba.

Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения и на День учителя в Китае. При этом сам бизнесмен до основания Alibaba был школьным учителем. Своё будущее после отставки он также связывает с образованием и намерен заняться филантропией.

Alibaba была основана в 1999 году в Ханчжоу и стала одной из крупнейших компаний, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Предприниматель достиг огромного успеха: Джек Ма является одним из богатейших людей Китая и мира.