NYT: ЦРУ хотело вывезти своего шпиона из России ещё в 2016 году, но он отказался

В 2016 году ЦРУ пыталось вывезти своего "ценного агента" из России, однако он отказался из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, шпион, о котором накануне узнал телеканал CNN, был завербован американской стороной несколько десятилетий назад. Со временем он занял "влиятельную должность с доступом в Кремль". В ЦРУ решили вывезти своего агента после того, как к нему стали проявлять интерес СМИ. Штаты предложили своему информатору покинуть Россию, но тот заявил, что должен остаться из-за ситуации в семье. Это решение вызвало недоумение в Лэнгли. В 2017 году агенту сделали повторное предложение, которое он уже принял.

Как сообщает NYT, информатор был одним из "самых ценных агентов американской разведки".

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США всё же вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом.