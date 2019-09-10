Косметологу предъявили обвинение после смерти клиентки во время массажа

Женщина находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается, проводятся медицинские экспертизы.

Московскому косметологу, пациентка которого умерла на массажном кресле, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает ГСУ СК РФ по городу.

— 14 июля 2019 года обвиняемая, арендовавшая кабинет на улице Кастанаевской в городе Москве, при проведении косметологической процедуры ввела девушке 1989 года рождения лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо, возник анафилактический шок, и она через непродолжительное время скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, проводятся медицинские экспертизы.

Напомним, громкая история произошла 14 июля, когда 29-летняя клиентка умерла на массажном кресле ещё до начала процедур. Косметолог заявила, что девушка пришла к ней на сеанс в нервном состоянии — с тремором и расширенными зрачками.