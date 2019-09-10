Ветеринары рассказали, как завести енота в квартире и не сойти с ума

Милые зверьки могут доставить хозяевам много хлопот, поэтому для всех желающих завести енота провели ликбез.

Еноты, несмотря на свой милый внешний вид, могут свести с ума неподготовленного хозяина. Эти животные крайне любопытны и непоседливы, поэтому необходимо знать, как правильно обращаться с забавным питомцем. В комитете ветеринарии рассказали агентству городских новостей "Москва", как содержать енота в городской квартире.

Енот, как и собака, требует постоянных занятий, его необходимо приучать к графику жизни семьи. Зверёк активен ночью, поэтому очень важно оборудовать ему такое помещение, где он сможет свободно перемещаться, не мешая при этом людям.

Любопытство пушистых милашек часто приводит к тому, что они отдирают плинтуса, царапают мебель и даже могут вылезти в окно, не чувствуя страха. Ветеринары рекомендуют закрыть окна решётками и проветривать помещение, лишь когда енот находится в клетке. В городе зверёк не выживет, поэтому обеспечить его безопасность — главная задача хозяина.

Если в доме уже есть другие любимцы, важно оградить енота от контактов с ними. Хомячки, морские свинки и попугайчики — его добыча. Милого зверька необходимо воспитывать, иначе от стресса он может заболеть. Лучше всего содержать енотов парой, но стоит запастись терпением. Активные игры сразу двух питомцев доставляют море хлопот их хозяевам.

Еноты всеядны и с удовольствием съедят забытое на столе печенье, однако для них это вредно. Рацион нужно составлять исходя из времени года. Летом и осенью зверьки едят особенно много, в том числе и мясо, — готовятся к зиме. Не откажутся они и от рыбы, овощей и свежих фруктов. Енот съест всё предложенное, поэтому важно не перекармливать питомца.

Ветеринары рекомендуют своевременно прививать енотов от бешенства и придерживаться рекомендаций по их содержанию, тогда зверёк станет полноправным членом семьи и будет приносить только положительные эмоции.