Путин наградил орденами Юрия Куклачёва и Артура Чилингарова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами. Список удостоенных орденами и званиями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности депутат Госдумы, ученый-полярник Артур Чилингаров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лидер страны оценил его большой вклад в укрепление государственности нашей страны и многолетнюю добросовестную работу.

Таким же орденом награжден и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов. Дрессировщик и основатель Театра Кошек Юрий Куклачев удостоен ордена Почета за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Актрисам — Анне Михалковой и Виктории Исаковой — присвоили звание Заслуженного артиста России.