Путин наградил орденами Юрия Куклачёва и Артура Чилингарова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами. Список удостоенных орденами и званиями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности депутат Госдумы, ученый-полярник Артур Чилингаров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лидер страны оценил его большой вклад в укрепление государственности нашей страны и многолетнюю добросовестную работу.
Таким же орденом награжден и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов. Дрессировщик и основатель Театра Кошек Юрий Куклачев удостоен ордена Почета за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Актрисам — Анне Михалковой и Виктории Исаковой — присвоили звание Заслуженного артиста России.
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