Москвичей ждёт аномально тёплая осень

Климатолог РАН Владимир Семёнов рассказал об изменениях климата за последние 30 лет.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов рассказал, что погода осенью будет аномально тёплой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— За последние 30 лет есть тенденции изменения климата в Московском регионе. Сильнее всего теплело в ноябре и декабре, то есть в конце осени — начале зимы. За 30 лет более чем на три градуса выросла температура в эти месяцы. Если верить этой тенденции, то грядущая осень и конец осени будут аномально тёплыми. Это даже уже не аномалия, а новые реалии, с которыми нужно привыкать жить. Отопительный период за последние 40 лет тоже сдвигается, позже стали включать отопление, — сказал Семёнов.

Также он добавил, что о бабьем лете говорить ещё рано, но тёплая и комфортная погода будет радовать москвичей весь сентябрь.

Напомним, 10 сентября москвичей весь день ожидает солнечная погода с температурой до 25 градусов тепла. В регионе объявлен жёлтый уровень пожарной опасности в связи с сухой погодой и скоростью ветра до восьми метров в секунду.