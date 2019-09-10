Эксперты выявили кишечную палочку в зернёном твороге

Санитарное состояние производства вызывает вопросы, ведь опасные бактерии не единственная неприятная находка, выявленная в лабораторных условиях.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" провёл исследование зернёного творога популярных торговых марок. В лабораторию отправились образцы брендов "Избёнка", "Карат", "Романов луг", "Искренне ваш", "Волоколамский молочный завод", "Рузский" и "Савушкин". По результатам проверки один из образцов получил жёлтую карточку, а ещё два отправились прямиком в чёрный список.

Как утверждают представители "Росконтроля", образцы бренда "Волоколамский молочный завод" и популярная у москвичей "Избёнка" провалили главный тест — на безопасность. В зернёном твороге этих производителей якобы обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а содержание дрожжей существенно выше максимально допустимого техническим регламентом.

Сами эксперты связывают это с тем, что на производстве, вероятно, плохо промыли оборудование или в цехе загрязнён воздух.

— Если помимо дрожжей выявлены бактерии группы кишечной палочки, которые свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении, то стоит обратить внимание на общее санитарное состояние производства, — отмечает представитель "Росконтроля" Елена Менячихина.

А вот жёлтую карточку от экспертов получает творог бренда "Карат". Его вкус и запах в "Росконтроле" неаппетитно описали как "слабовыраженный кисломолочный, с лёгким привкусом осалившегося жира".

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