Михалков назвал "Оскар" далёким от искусства

Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков заявил ТАСС, что международные фестивали стали слишком политизированы и не имеют отношения к настоящему искусству.
— В фильме должны быть однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми, — назвал Михалков признаки "хорошего" фестивального кино.
Российский оскаровский комитет, по мнению режиссёра, не нуждается в реформации, поскольку Михалков уже не возлагает на него никаких надежд. Однако дискуссия о его переустройстве длится уже несколько лет.
В этом году выдвижение российских фильмов на "Оскар" пройдёт в сентябре. Михалков не вошёл в состав комитета, поэтому не высказывает своих предпочтений.
— К сожалению, решение о выдвижении на "Оскар" принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, — подвёл итог режиссёр.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram