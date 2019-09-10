Михалков назвал "Оскар" далёким от искусства

Режиссёр не смог перечислить российские фильмы, достойные кинопремии, объясняя это тем, что международные фестивали стали слишком зависимы от политической конъюнктуры.

Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков заявил ТАСС, что международные фестивали стали слишком политизированы и не имеют отношения к настоящему искусству.

— В фильме должны быть однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми, — назвал Михалков признаки "хорошего" фестивального кино.

Российский оскаровский комитет, по мнению режиссёра, не нуждается в реформации, поскольку Михалков уже не возлагает на него никаких надежд. Однако дискуссия о его переустройстве длится уже несколько лет.

В этом году выдвижение российских фильмов на "Оскар" пройдёт в сентябре. Михалков не вошёл в состав комитета, поэтому не высказывает своих предпочтений.

— К сожалению, решение о выдвижении на "Оскар" принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, — подвёл итог режиссёр.