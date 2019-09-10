Житель Вологды до смерти избил свою сожительницу и лёг спать

Житель Вологды до смерти избил свою сожительницу и отправился спать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Ссора между 33-летним мужчиной и 42-летней женщиной произошла 7 сентября во время распития спиртных напитков. Вологжанин нанёс своей подруге не менее 20 ударов, после чего отправился спать. Проснувшись утром, он обнаружил её бездыханное тело.

Выяснилось, что это был не первый случай избиения женщины. На допросе задержанный рассказал, что в тот день пришёл домой пьяный, но сожительница не спешила впускать его. В итоге он выбил дверь и устроил скандал. Отмечается, что женщина также была нетрезва.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.