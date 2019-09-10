Киркоров похвалил извинившегося Билана за благородство: Артист с большой буквы

Народный артист прокомментировал скандальное поведение певца на выступлении и последующие извинения перед зрителями.

Филипп Киркоров прокомментировал видео в "Инстаграме", на котором Дима Билан приносит извинения жителям Самары за выступление в нетрезвом виде на концерте в честь Дня города.

— Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им после этих честных слов. Всё забудется, время всё стирает, а такие честные поступки останутся навсегда, как поступок настоящего честного артиста. Благородно! Честно, — написал народный артист.

Напомним, 8 сентября на концерте в Самаре в честь Дня города Дима Билан напугал своим неадекватным поведением местных жителей. Певец заторможенно себя вёл, смотрел вдаль и исполнял странные танцы. На следующий день он выложил видео в "Инстаграм", на котором извинился перед зрителями и пообещал дать новый бесплатный концерт.