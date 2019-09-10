В Управделами президента прокомментировали публикации об "агенте США"

В Управлении делами Президента России отреагировали на публикации СМИ об "агенте США" Олеге Смоленкове. Отмечается, что упомянутый человек не является их сотрудником.

— Он никогда не работал в Управделами Президента России, — заявила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Президента РФ Елена Крылова.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом. При этом некоторые СМИ говорили, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который якобы работал в Управлении делами Президента РФ.