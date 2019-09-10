В Челябинске из психбольницы сбежали судимые пациенты

Мужчины находились на принудительном лечении. Ранее оба были судимы за кражи. Ведётся их поиск.

Рано утром 9 сентября в челябинской психбольнице обнаружили отсутствие двух пациентов. Старший, 29 лет, был судим за кражу, младший, 18 лет, — за грабёж. Но, как сообщает портал "74.ru", помещение пациентов на принудительное лечение не было связано с их правонарушениями.

Фотографии сбежавших МВД не публикует, однако волонтёры поисково-спасательного отряда "Легион-СПАС" разместили ориентировки, предположительно, сбежавших молодых людей.

— Зарегистрировано сообщение о том, что из областной психоневрологической больницы, расположенной в Челябинске, совершили побег два пациента. Проводятся разыскные мероприятия, — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД по городу.