Путин впервые встретится с Грефом после критики Сбербанка из-за Тулуна

Ранее глава государства выразил недовольство, что банк не стал помогать жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка, — не согласился реструктуризировать их кредиты.

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдёт в том числе о ситуации с реструктуризацией кредитов для жителей пострадавшего от паводка Тулуна.

— Была тема для обсуждения по Тулуну. Вы знаете, что там заводилась речь о реструктуризации кредитов, долгов людей перед банком. Сбербанк оперативно отреагировал, поэтому Путин хочет заслушать, — указал Песков.

Он добавил, что Путин и Греф традиционно "сверяют часы", поскольку Сбербанк — кредитно-финансовое учреждение "системообразующего размера и характера".

Напомним, 2 сентября на совещании в Тулуне Путин достаточно серьёзно раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка. По мнению президента, речь идёт о суммах, несерьёзных для банка с рекордными доходами.

К слову, Путин резко высказался и в адрес чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. В действиях главы Нижнеудинска Александра Путова глава государства увидел признаки некомпетентности.