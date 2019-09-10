Путин предложил на пост главы Крыма трёх кандидатов

Президент РФ Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма, теперь их должен рассмотреть Госсовет республики. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

— На главу республики президент даёт представление. Оно уже поступило. Это Сергей Аксёнов ("Единая Россия"), Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР), — цитирует Константинова РИА "Новости".

При этом он выразил уверенность, что будет избран действующий глава региона Аксёнов.

Напомним, выборы в парламент Крыма прошли в единый день голосования 8 сентября. Победу одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось 10 мест, КПРФ — 5.