Архангельские врачи пожаловались на гнилые матрасы в комнате отдыха

Впрочем, в администрации больницы заявили, что фотографии были постановочными, а помещения готовят к ремонту.

В Сети опубликовали фотографии комнаты отдыха врачей скорой помощи в городе Няндоме Архангельской области. Снимки вызвали большой резонанс: фельдшерам и водителям скорой пришлось отдыхать на гнилых матрасах, сообщает "360".

Дежурная скорой помощи рассказала, что медработникам купили раскладушки после того, как фотографии гнилых матрасов разошлись по местным СМИ.

— Тут у нас был конфликт водителей с главным врачом. Нам купили раскладушки для водителей, чтобы они могли отдыхать ночью. Было собрание. Надеемся, что всё улучшится, — сказала дежурная.

Гнилые матрасы для работников — это не единственная проблема местной больницы. Из-за отсутствия слесарей машины скорой приходится чинить их же водителям.

В Министерстве здравоохранения Архангельской области не поверили в правдивость кадров и заявили, что это постановка. Того же мнения придерживается и руководство больницы, где работают врачи.

— Ситуацию прокомментировали в ЦРБ Няндомы. Они провели свою проверку и сказали, что это постановочный снимок одного из сотрудников, с которым ведётся работа, — заявила сотрудница пресс-службы регионального Минздрава Анна Калинина.

Она рассказала, что на самом деле эти помещения готовят к ремонту и освобождают от лишних предметов. Водители и фельдшеры при этом отдыхают в других комнатах. В ближайшее время няндомскую больницу ждёт проверка архангельского Минздрава.