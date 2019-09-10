Лавров об "агенте США" Смоленкове: Не следил за его карьерой

Ранее CNN заявил, что в 2017 году Вашингтон якобы вывез своего "ценного информатора" из России, опасаясь его разоблачения. В ряде СМИ даже назвали предполагаемое имя "агента".

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о неком Олеге Смоленкове, которого СМИ называют "агентом" США, вывезенным из России в 2017 году.

— Насчёт этого гражданина сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать, — отметил министр.

Напомним, телеканал CNN узнал, что в 2017 году США якобы вывезли своего "ценного агента" из России, опасаясь его разоблачения. Ряд СМИ назвал даже предполагаемое имя "агента" — речь якобы может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в Посольстве России в США и в аппарате Правительства России. В Кремле отметили, что человек с таким именем действительно несколько лет назад работал в Администрации Президента, но был уволен внутренним распоряжением.

Лавров также рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом в 2017 году, после которой, как уверяет CNN, в Вашингтоне и было принято решение о вывозе агента.

— Это был визит, визит ответный, потому что за пару месяцев до этого тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Москве... Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин [Герберт] Макмастер, — подчеркнул глава МИД РФ.