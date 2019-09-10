Футбольные ворота насмерть задавили школьника на Урале

Следователи допрашивают очевидцев ЧП и устанавливают ответственных за состояние спортивной площадки.

Трагический инцидент произошёл в Ивделе, что в Свердловской области. На городском стадионе упавшие футбольные ворота насмерть раздавили 14-летнего подростка. По данным URA.RU, погибший ученик шестого класса во время игры повис на перекладине. Но, поскольку ворота не были закреплены как положено, они опрокинулись и упали на него.

Возбуждено уголовное дело, следователи допрашивают очевидцев ЧП и устанавливают ответственных за состояние спортивной площадки.

— Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Ивделю СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), — комментируют в региональном СУ СКР.

Подобные трагедии в нашей стране, к сожалению, не редкость. Этим летом Лайф рассказывал, как в Туле на десятилетнюю девочку рухнули футбольные ворота. Пострадавшая выжила, отделавшись черепно-мозговой травмой, переломами челюсти, рёбер и ключицы. А в мае в Якутске восьмилетнего ребёнка насмерть придавило баскетбольным кольцом.