Робот "Фёдор" показал, как его извлекли из "Союза" и спрятали в кофр — видео

Антропоморфный робот опубликовал ролик, как его аккуратно вытащили из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. pic.twitter.com/V1nKFBYqgt — FEDOR (@FEDOR37516789) September 10, 2019

Антропоморфный робот "Фёдор" после возвращения с МКС прибыл в Королёв, где сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" убрали его на хранение в кофр. В аккаунте робота в "Твиттере" появилось видео процесса.

Он уточнил, что рад встрече со специалистами легендарной космической фирмы и ждёт "указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта".

Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы.

Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта. pic.twitter.com/vgOCFiwd60 — FEDOR (@FEDOR37516789) September 10, 2019

Напомним, "Фёдор" — это человекоподобный робот, созданный для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. На МКС робот попал не сразу, потребовалось две попытки, прежде чем кораблю "Союз" удалось пристыковаться к станции. После этого "Фёдор" начал свою работу в космосе 7 сентября робот успешно вернулся на Землю.

В будущем планируется полёт "Фёдора" на космическом корабле "Орёл" и выход в открытый космос.