Аналитики ЭИСИ: Открытость — главный тренд избирательной кампании в регионах РФ

Везде уверенно победили либо действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности. И тому есть весомые причины, говорят эксперты.

Экспертный институт социальных исследований подвёл итоги минувшей кампании в регионах страны. По результатам единого дня голосования в 16 субъектах страны были избраны новые главы регионов, и, по мнению аналитиков ЭИСИ, налицо — главный тренд, который повлиял на успех того или иного кандидата. Эксперты именуют его термином "открытость".

— Речь идёт не только об информационной открытости, — поясняет директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. — Это про то, что врио губернаторов выстраивали свои кампании на реакциях и общественных запросах. Этот запрос был очень разным — от гиперлокального до общерегионального, и те проблемы, которые решались, получили воплощение в самых разных проектах.

Многие врио губернаторов одержали победу 8 сентября благодаря целевым практикам, которые поддерживали не только широкие слои населения, но и были очень таргетированными, направленными на отдельные социальные группы. Среди успешных кейсов Кислицына назвала введение льготной ипотеки при рождении первого ребёнка, которое было инициировано в Вологодской области, а также введение транспортного налога на Сахалине.

— Каждый регион смотрел ту повестку и ту предметную область, по которой накопилось много проблем, — пояснила она. — Например, на том же Сахалине стала доступна опция лечения катаракты по полису ОМС в любой из поликлиник города.

Социально-психологический аспект сработал и в Челябинской области, и в Забайкалье, где, несмотря на ситуацию с лесными пожарами, врио губернатора Александр Осипов смог найти подход к каждому жителю региона.

— Его победа с результатом 90 процентов абсолютно честная, поскольку в этом регионе никогда не практиковались другие методы проведения кампании, — отмечает представитель центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, что в результате единого дня голосования ни в одном из 16 регионов не будет второго тура. Везде уверенно победили либо действующие руководители, либо временно исполняющие обязанности. А средняя явка по стране превысила 41%, что значительно выше, чем год назад.