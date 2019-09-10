СМИ: Анджелина Джоли планирует усыновить ещё одного ребёнка

Голливудская актриса уже является мамой шестерых детей, трое из которых также усыновлённые.

44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли планирует усыновить ещё одного ребёнка до конца 2019 года, сообщает источник зарубежного издания Radar online.

Издание также отмечает, что актриса очень огорчена отъездом на учебу в Корею её старшего сына Мэддокса. Источник заявляет, что, возможно, это одна из причин, почему Джоли решилась на ещё одно усыновление. Сейчас она ведёт поиски малыша.

Всего у Анджелины Джоли шестеро детей. Мэддокса актриса усыновила в Камбодже, где снималась в фильме "За гранью", Пакса — на юге Вьетнама, а Захару Джоли и Брэд Питт удочерили в Эфиопии. Биологических детей у голливудской пары трое: Шайло, Нокс и Вивьен.

Напомним, ранее стали известны причины, почему Джоли не заводит романтические отношения после развода с Питтом. Актриса занята съёмками в кино, работой в журнале Time и сотрудничеством с ООН.