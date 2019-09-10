Кемеровские полицейские исполнили мечту больного малыша — видео

В Кемеровской области полицейские исполнили мечту тяжелобольного шестилетнего Никиты, который хочет работать в правоохранительных органах. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.
Видеоролик, снятый в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной", был опубликован на официальной странице МВД в "Инстаграме".
Ребёнка познакомили со службой в ГИБДД. В музее Никита подержал жезл-скоростемер, примерил фуражку и форменную каску. В детско-юношеском центре безопасности дорожного движения мальчик прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате, а после увидел тренировку бойцов спецназа "Гром". В конце программы Никита стал учеником эксперта-криминалиста и узнал, как проводится фотосъёмка микрообъектов и снимаются отпечатки пальцев.
У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Его мама рассказала, что в основном они находятся дома или в больнице, поэтому этот день стал для Никиты особенным.
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