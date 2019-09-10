В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не ходить в школу

А после того как оружие отобрали, сбежал. Полиция разыскала его и вернула домой.

В Сургуте 16-летний подросток направил пистолет на отца и мать, потому что не хотел идти школу. Конфликт произошёл утром 10 сентября на улице Энергетиков.

После того как хулигана удалось разоружить, он сбежал. Стражи порядка поймали школьника на улице и вернули домой.

Как сообщили изданию РИА "Новости" в полиции, подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. На вопрос, где он взял пистолет, ответил, что нашёл. Установить истину практически невозможно, поскольку пневматическое оружие находится в свободной продаже.

С семьёй проведена профилактическая беседа.