В Минобороны РФ опровергли данные об авиаударе по Идлибу

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ о том, что самолёты ВКС РФ якобы наносили удары по зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. В военном ведомстве отметили, что эти публикации — очередной фейк.

— С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют, — говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что якобы самолёты ВКС РФ нанесли два удара по высоте Джебель-аль-Акрад.

В начале сентября сообщалось, что американские войска нанесли удар по провинции Идлиб, не предупредив Россию и Турцию. При этом накануне сирийская армия сообщила о прекращении огня в этой зоне. В Минобороны РФ также заявили, что удар США по Идлибу привёл ко множеству жертв.