Братьям Ананьевым предъявлено заочное обвинение в растрате

Следственный комитет попросил суд заочно арестовать бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Юнону Царёву.
Ананьевым грозит до десяти лет колонии. Долгое время братья владели Промсвязьбанком. В 2017 году из-за серьёзных финансовых проблем он попал под государственную санацию. Новые владельцы банка потребовали от Ананьевых возместить 282 миллиарда рублей, которые, по их мнению, организация потеряла по вине братьев.
В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых на сумму порядка 282,2 миллиарда рублей.
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