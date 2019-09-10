Огромный редкий тарантул заполз в дом в Татарстане

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Жители посёлка Новый Тукаевского района Татарстана вызвали спасателей после того, как в их частный дом забрался большой паук, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Похож на тарантула. В доме маленькие дети, это угрожает их жизни, рассказали жильцы дома спасателям.

<p>Фото © <a href="http://16.mchs.gov.ru/" target="_blank">ГУ МЧС России по РТ</a></p>

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и вынесли членистоногое в лесопосадку.

Доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Николай Шулаев в беседе с изданием "Татар-информ" рассказал об этом виде паука.

Это южнорусский тарантул Lycosa singoriensis, он обитает по всей территории Республики Татарстан, встречается в Марий Эл. Это очень редкий вид, занесённый в Красную книгу РТ. За год обычно поступает информация о трёх-четырёх встречах с этим пауком, — сказал Шулаев.

По словам эксперта, тарантул ядовит, но кусается редко и несмертельно.

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