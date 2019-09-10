Челябинцы "подарили" властям деревни мешок мух, которые заполонили всё вокруг

Жители нескольких деревень в Челябинской области страдают от полчищ насекомых. По их словам, мухи больше похожи на мутантов и отвратительно пахнут.

Жители деревни Камышевка Челябинской области страдают от нашествия навозных мух. Люди считают, что в ситуации виновата местная птицефабрика. Чтобы привлечь внимание к проблеме, сельчане принесли на встречу с администрацией деревни мешок с мухами и высыпали к ногам председателя.

Мужи ползают по одежде и мебели, лезут в глаза, а ещё отвратительно пахнут, создают антисанитарную обстановку и попросту угрожают здоровью населения.

— Запах очень вонючий. <…> Этим дышим мы и наши дети, в том числе и малыши, — пожаловались челябинцы телеканалу "360".

Местные жители считают, что все проблемы от находящейся рядом птицефабрики, навоз с которой свозят на поля, что могло вызвать бесконтрольное размножение насекомых.

Однако исполнительный директор птицефабрики Александр Кузюбердин не разделяет мнение сельчан и считает, что мухи расплодились из-за аномальной жары.

Тем не менее ЗАО "Уралбройлер" признало проблему и пообещало заняться правильной обработкой полей. Правда, теперь жители боятся, что их отравят химикатами.