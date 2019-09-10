Медведев: Отношения России и ЕС сейчас "на нуле"

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Фото © Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP

Отношения России и ЕС сейчас находятся "на нуле", заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он добавил, что их нужно восстанавливать, но без всяких условий.

Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас "на нуле". Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально, — заявил глава правительства по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

Председатель правительства также прокомментировал возможное возвращение России в G7. Он говорит, что это не бесполезная площадка для обсуждения различных политических тем, но Россию никогда не пускали туда в полном объеме.

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