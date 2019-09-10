В Узбекистане женщина выбросила двух младенцев из окна роддома

Ей грозит до 25 лет лишения свободы по статье "Умышленное убийство". Также уголовное дело возбуждено против работников медучреждения.

Жительница Узбекистана выбросила из окна роддома своего и чужого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

— В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что её дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от неё и скрыть преступление, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Наманганской области. На заднем дворе роддома местной районной больницы были найдены две новорождённые девочки с тяжёлыми травмами. Их доставили в реанимацию, но спасти младенцев не удалось.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ей грозит от 15 до 25 лет колонии. Кроме того, дело по статье "Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей" возбуждено против ответственных сотрудников роддома. Они могут лишиться свободы на срок от пяти до восьми лет.