Греф отчитался перед Путиным о ситуации с кредитами для жителей Тулуна

Российский президент серьёзно критиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка.

Глава Сбербанка Герман Греф отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с реструктуризацией кредитов для жителей пострадавшего от паводка Тулуна. Он пообещал, что в ближайшее время будет рассмотрена часть заявлений граждан, а решение принято уже по 535 кредитам. О встрече сообщает пресс-служба Кремля.

— По его словам (Грефа. — Прим. ред.), на данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будет рассмотрена в ближайшее время, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Греф сообщил Путину, что идёт работа по замене утраченных банковских карт, выплате страховок. Сбербанк также планирует построить инфекционное отделение тулунской больницы за счёт средств кредитного учреждения.

Напомним, 2 сентября на совещании в Тулуне Путин достаточно серьёзно раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка. По мнению президента, речь идёт о несерьёзных для банка с рекордными доходами суммах.