Мосгоризбирком признал состоявшимися выборы в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия признала состоявшимися и действительными выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил глава комиссии Валентин Горбунов.
— Установить, что в Московскую городскую думу седьмого созыва избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, — цитирует Горбунова агентство "Москва".
Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва прошли 8 сентября в единый день голосования. Окончательный список кандидатов включал 225 человек. Лайф публиковал список избранных депутатов.
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