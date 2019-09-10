Мосгоризбирком признал состоявшимися выборы в Мосгордуму

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей

Московская городская избирательная комиссия признала состоявшимися и действительными выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил глава комиссии Валентин Горбунов.

— Установить, что в Московскую городскую думу седьмого созыва избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, — цитирует Горбунова агентство "Москва".

<p>Инфографика © Life</p>

Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва прошли 8 сентября в единый день голосования. Окончательный список кандидатов включал 225 человек. Лайф публиковал список избранных депутатов.

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