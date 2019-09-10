Психолог рассказал, до чего может довести работа в отпуске

Работодатель также может пострадать от действий сотрудника, потерявшего мотивацию.

Человек, работающий в отпуске, подвергает себя риску выгорания и депрессии. Об этом в беседе с НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

— Выгорание означает, что человек в какой-то момент теряет мотивацию, теряет всякий рабочий энтузиазм и начинает испытывать отвращение к работе как таковой, постоянную депрессию и внутреннее непонимание, "что я здесь делаю", — сказал эксперт.

Также психолог отметил, что выгорание опасно и для работодателя, ведь в таком состоянии люди работают спустя рукава. Кроме того, у работающих в отпуске людей существует риск развития депрессии из-за испорченных отношений с членами семьи.

Эксперт считает, что результаты опроса, согласно которым треть россиян продолжают работать в отпуске, свидетельствуют о плохой организации труда. Ведь на некоторых предприятиях отпуск для ряда работников является форс-мажором, нарушающим все производственные циклы.