Эксперт рассказал, что отказ от подготовки слесарей приведёт к катастрофе

Ранее в Минпросвещения предложили законопроект, в котором предлагается перестать готовить специалистов "устаревших" квалификаций.

Приостановка обучения в колледжах и ПТУ по специальностям слесарь, станочник и технолог может обернуться катастрофой для отраслей машиностроения. Об этом News.ru рассказал ведущий конструктор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Яковлев.

— Вопрос, "нужно ли обучать специалистов в училищах", напоминает вопрос — "нужно ли мыть руки по утрам". Начальное образование должно быть фундаментальным. Только имея его, можно переучиваться для работы с более сложной техникой, — отметил Яковлев.

Конструктор подчеркнул, что человек с улицы не сможет освоить станок. Солидарен с Яковлевым и руководитель станкостроительного предприятия Николай Семёнов.

— Мы испытываем определённые трудности по ряду специальностей. А если ещё и учить нигде не будут, где тогда мы будем брать людей? Кто будет поднимать наше станкостроение? — заявил собеседник издания.

Напомним, ранее в Министерстве просвещения предложили законопроект, согласно которому с 2021 года планируется прекратить обучение по ряду специальностей, среди которых слесари, токари и фрезеровщики.