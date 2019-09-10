Сенцов заявил, что приедет в Крым "только на танке"

Режиссёр Олег Сенцов, переданный Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами 7 сентября, заявил, что готов приехать в Крым "только на танках". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты задали Сенцову вопрос, готов ли он посетить Донбасс для освобождения пленных, на что тот ответил: "Как и в Крым — только на танках". Потом режиссёр уточнил, что не стоит воспринимать его слова буквально. Также Сенцов рассказал, что в ближайшее время планирует жить в Киеве, куда уже приехала его дочь.

Напомним, что обмен 7 сентября был совершён по формуле "35 на 35". Лайф публиковал полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена. В их числе — осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов. В Россию же вернулся в том числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.