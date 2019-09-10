Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся многодетную семью

Родители и трое детей отправились за грибами и с наступлением темноты не смогли найти обратную дорогу.

Спасатели вывели из леса многодетную семью, которая заблудилась близ деревни Мелихово в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Глава семьи сам позвонил спасателям и сообщил, что вместе с женой и тремя детьми заблудился и не может выбраться самостоятельно, однако назвал точные координаты. Семья постоянно оставалась на связи по телефону.

Благодаря умелым действиям сотрудников МЧС семью быстро нашли и вывели из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась.