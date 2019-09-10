Путин поздравил Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимбу с переизбранием на пост главы Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Путина, Москва и дальше продолжит оказывать Абхазии содействие в решении задач социально-экономического развития.

Как уже сообщал Лайф, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов.