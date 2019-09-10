Джеки Чан отменил визит в Россию

Актёр должен был приехать 11 сентября на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона".

Джеки Чан отменил свой визит в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов визита актёра.

— Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актёра 11 сентября в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона", к сожалению, не состоится, — цитирует источник агентство.

Премьера картины состоится, но уже без присутствия известного актёра. Фильм презентуют продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссёр Олег Степченко, актёры Юрий Колокольников, Анна Чурина.

Над фильмом работало сразу несколько стран Европы, Россия, Китай и США. В нём также снимался голливудский актёр Арнольд Шварценеггер.

В прокат "Тайна печати дракона" выйдет 19 сентября.

Напомним, что картина ещё до премьеры столкнулась со скандалом. На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подала в суд обанкротившаяся компания "Русская фильм-группа" с иском на 216,6 миллиона рублей. Однако Арбитражный суд Москвы не дал ход делу.

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