Более 30 паломников погибли и 100 пострадали в давке в Ираке

Министерство здравоохранения Ирака отмечает, что это не окончательные цифры, данные уточняются.

В иракском городе Кербеле во время религиозного праздника в давке погиб 31 человек и, по последним данным, пострадало не менее 100.

Телеканал Al Arabiya транслирует видео с места событий и сообщает, что во время шествия произошло чрезмерное скопление народа у одного из входов, ведущих к святыне имама Хуссейна в Кербеле.

Ранее СМИ сообщали, что давка возникла из-за обрушения перекрытий, однако позднее местные власти уточнили, что трагедия произошла из-за слишком большого числа паломников во время празднования Ашуры — это день поминовения мучеников в исламе.

Ашура — один из главных религиозных праздников шиитов, в этот день мусульмане вспоминают битву при Кербеле 680 года, в ходе которой был убит имам Хусейн, его брат Аббас и их сподвижники.

В день поминовения мучеников огромная толпа верующих выходит на улицы, разыгрываются импровизированные сцены, в ходе которых участники бьют себя цепями и кинжалами, входят в религиозный экстаз.

Каждый год в Кербелу на празднование Ашуры прибывает несколько миллионов паломников.