В московском метро появятся женщины-машинисты

Обучение начнётся с марта 2020 года, и уже через год дамы смогут управлять поездом.

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро с марта следующего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что уже в январе 2021 года появятся первые женщины-машинисты в столичном метро.

Напомним, в августе Минтруд утвердил новый список запрещённых профессий для женщин. Согласно ему, теперь представительницы прекрасного пола смогут работать машинистами, боцманами, шкиперами и матросами.