Умер автор гипотезы о живых существах на Венере — астрофизик Леонид Ксанфомалити

Много лет учёный вглядывался в снимки, сделанные на соседней планете советскими аппаратами.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити скончался на 88-м году жизни, пишет РИА "Новости". Печальную новость агентству сообщили в пресс-службе ИКИ. По данным ведомства, астрофизика не стало 7 сентября 2019 года. В институте отметили, что это был их старейший сотрудник, который работал в ИКИ практически с момента его основания.

Учёный всю жизнь исследовал планеты Солнечной системы. Он провёл 19 успешных экспериментов по изучению Марса, а также его спутника Фобоса и кометы Галлея. Он первым зафиксировал электрическую активность в атмосфере Венеры. Но наибольшую известность ему принесла научная работа, посвящённая анализу снимков, сделанных в 70-е и 80-е годы советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14".

Спустя много лет после их получения более совершенная техника позволила максимально подробно изучить изображения. Рассмотрев их, Леонид Ксанфомалити заметил, что некоторые объекты несколько отличаются от окружавшего их ландшафта и к тому же меняют своё положение, то есть, проще говоря, перемещаются. Он высказал предположение, что это могут быть живые существа. Многие другие учёные его поддержали.

Проверить эту гипотезу исследователи надеются в 2029–2031 годах, когда к планете отправят российско-американскую станцию "Венера-Д". В Институте космических исследований рассказали, что аппарат будет оснащён стереокамерой, с помощью которой планетологи надеются выяснить, есть ли на Венере жизнь.

Подробнее о найденных на Венере гипотетических живых организмах читайте в материале Лайфа.