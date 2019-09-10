В переполненной школе под Иркутском дети учатся в коридорах и столовой

Математика — в коридоре, литература — в столовой. Для сельской школы № 2 в селе Хомутово это стало обыденностью.

В селе Хомутово Иркутской области занятия в одной из школ проходят в коридорах, актовом зале и столовой. Причина этому — большой приток иммигрантов в село. В школе, рассчитанной на 620 мест, учится почти втрое больше учеников — 1725 человек. Преподаватели средней школы № 2 и родители детей рассказали Лайфу об этой проблеме.

— У нас школа находится в Иркутском районе, а это примерно в 20 километрах от областного центра, получается, пригород очень быстро растёт. В нашем муниципальном объединении три школы. И они настолько перегружены, даже не представляете, в каких условиях учатся наши дети! — рассказали Лайфу.

Преподаватели отметили, что в их учебном заведении функционирует уже 60 классов. Мест для занятий катастрофически не хватает, приходится размещать детей и в библиотеках, и в столовой, и в коридорах.

— Вчера была ситуация из ряда вон выходящая. Девочки ко мне пришли, их — 21 человек, а класс рассчитан на 13. Я не знала, что с ними делать, и поэтому вывела их в коридор. В этот момент меня просто засняла чья-то мама, а эта мама не просто так появилась, она пришла посмотреть, как мы занимаемся, поскольку за день до этого её ребенок пришёл домой и сказал, что у них урок математики проходил в коридоре. Вчера у нас в коридоре преподавали математику, сегодня в столовой вели литературу. Сегодня учителя у нас разругались, потому что не могли поделить кабинет. Напряжённость в коллективе такая большая, что я не знаю, чем это может закончиться, — поделилась одна из преподавательниц.

Директор школы Алла Петрова рассказала, что причиной столь массового наплыва людей в Хомутово является то, что село находится поблизости с зоной иммиграции. В населённом пункте строятся ещё две школы. Однако первая из них откроется только в 2020–2021 годах.