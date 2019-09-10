США ввели санкции против двух сургутских следователей

Вашингтон вводит санкции в отношении двух сотрудников СУ СКР по Сургуту. Речь идёт о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче. Об этом сообщает американский Госдеп.

— Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами "Свидетелей Иеговы"* в Сургуте, — утверждается в заявлении дипломатического ведомства.

В Госдепе добавили, что теперь Ткачу и Ермалоеву и их родственникам запрещён въезд в США.

В феврале в Сургуте выявили организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы" в России. При этом адепты утверждали, что при задержании их якобы били током и душили до потери сознания. В региональном управлении СКР опровергали эту информацию.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.