В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров "в автозаке"

Такое заявление прозвучало в ответ на слова бывшего заключённого о въезде в республику "только на танке".

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что осуждённый в России за терроризм Олег Сенцов может вернуться на полуостров только в автозаке, сообщает РИА "Новости".

— Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры, — сказал Фикс.

Это высказывание было ответом на заявление Сенцова о том, что он готов приехать в Крым "только на танке".

Напомним, 7 сентября состоялся обмен заключёнными по формуле "35 на 35 человек" между Россией и Украиной. В этом списке оказался и Олег Сенцов, который был осуждён в РФ на 20 лет за терроризм.