В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание. Однако узнать, что же в нём находится, невозможно — мешают скопившиеся ядовитые газы, сообщает "Укринформ".

Ставка представляет собой огромный бункер с помещениями не только снаружи, но и под землёй. Это здание с толстыми стенами и перекрытиями, способными выдержать не одну артиллерийскую атаку. Сейчас это место превратилось в Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма.

Археологи отмечают, что раскопки пока проводиться не будут, но намечены другие исследования, какие именно — не уточняется. Поэтому узнать, что же находится глубоко под землёй, пока не представляется возможным.