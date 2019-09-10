Суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Ананьевы объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Следствие считает потерпевшим по делу Промсвязьбанк, временная администрация которого и подала заявление в СК. Ранее стало известно, что братьев обвиняют в растрате 102 миллиардов рублей.

Напомним, что Ананьевым грозит до 10 лет колонии. Долгое время братья владели Промсвязьбанком. В 2017 году из-за серьёзных финансовых проблем он попал под государственную санацию.