Стало известно, какие туристы оставляют больше денег в России

Эксперты утверждают, что к 2026 году доля туристической отрасли будет занимать 5% от ВВП страны.

Деловые туристы, приезжающие в Россию на рабочие мероприятия, тратят у нас в стране в три-четыре раза больше средств, чем обычные путешественники. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на директора ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексея Калачёва.

Стандартная деловая поездка, по его словам, занимает обычно шесть-семь дней, из которых лишь половина оказывается посвящена работе. Всё оставшееся время занимают выставки и осмотр достопримечательностей, на которые приходится немалая доля трат.

Калачёв добавил, что по расчётам его организации, к 2026 году доля туристической отрасли будет занимать 5% от ВВП страны и составлять 5 триллионов рублей.

Ранее власти Москвы рассказали о типичном для столицы туристе. Это молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет из других регионов России.

А вот рейтинг самых популярных для туризма городов мира возглавила не Москва, а Бангкок. За год столицу Таиланда посетили более 22 миллионов иностранцев. Общая сумма трат туристов составила 20 миллиардов долларов.