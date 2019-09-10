Пьяный житель Химок пырнул ножом соседского ротвейлера — видео

Мужчина нанёс серьёзные ранения собаке. На него заведено уголовное дело и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

На нетрезвого жителя Химок, который пырнул ножом ротвейлера соседей, заведено уголовное дело.

Хозяйка собаки Анна Сафронова рассказала Лайфу, что они с мужем гуляли с питомцем, когда к ним подошла пьяная компания, среди которой был сосед. Он стал протягивать руки к собаке, после чего набросился на неё с ножом.

— Я думаю, каждый здравый человек понимает, что собака не любит, когда её хватают за голову и уши. Собака огрызнулась, не нанося никакого ущерба. Он, видимо, расценил это как оскорбление личное, стал кричать: "Дайте мне нож, я убью Сафронова, его жену и собаку", — поделилась женщина.

Анна рассказала, что с напавшим соседом они практически не знакомы. Он вместе с компанией часто выпивает около подъезда и запугивает местных жителей.

— Они пьют и устанавливают свои правила, у нас даже люди боятся давать показания. Очень много человек проходило, лето, все на площадках, с детьми. Люди боятся, потому что они действительно представляют опасность, — добавила хозяйка собаки.

На мужчину, пырнувшего собаку ножом, заведено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.