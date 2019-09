У Элтона Джона яиц Фаберже оказалось больше, чем в Кремле

Знаменитый ювелир Карл Фаберже создал 71 яйцо. В кремлёвской Оружейной палате находятся десять его произведений.

Британский музыкант Элтон Джон имеет более полную коллекцию яиц Фаберже, чем та, которая находится в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом заявили писатели и сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френе в книге мемуаров More Than Likely, сообщает Mirror.

— Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и нашим жёнам удалось присоединиться к нему. Когда они вышли на Красную площадь, то Элтон рассказал, что удивился, обнаружив, что его коллекция Фаберже больше, чем в Кремле, — написали авторы книги.

Отмечается, что эта экскурсия состоялась ещё в 1979 году, когда музыкант давал концерт в СССР. Знаменитый ювелир Карл Фаберже создал как минимум 71 пасхальное яйцо, в Оружейной палате находятся десять таких произведений.