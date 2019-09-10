Европейский суд отменил решение о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

OPAL соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпрому" разрешали полностью использовать мощности газопровода OPAL. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В постановлении говорится, что доступ "Газпрома" к мощностям OPAL не согласуется с "принципами энергетической солидарности" и может повлечь за собой нарушение безопасности поставок газа в страны ЕС.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. метров проходит в Германии и позволяет снабжать страны Евросоюза российским газом. Ранее он использовался на 50%, но в 2016 году Еврокомиссия расширила РФ доступ и позволила участвовать в аукционах ещё на 40% транзитных мощностей. При этом в Киеве и Варшаве заявили, что подобное решение угрожает энергетической безопасности Украины и Польши.

В связи с этим Польша и государственная компания PGNiG обратились в Европейский суд, чтобы обжаловать это решение.