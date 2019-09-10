Apple презентовала новый iPad

Планшет седьмого поколения будет стоить от 329 долларов. Продажи начнутся 30 сентября.

На стартовавшей презентации Apple 2019 компания показала новый iPad седьмого поколения c IPad OS.

Новый iPad получил Retina-дисплей диагональю 10,2 дюйма, он также оснащён smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры. Его корпус сделан из переработанного алюминия.

На презентации отметили, что новая модель будет работать в два раза быстрее.

Цена нового iPad седьмого поколения будет начинаться от 329 долларов, а продажи начнутся с 30 сентября.

Напомним, презентация проходит в Театре Стива Джобса — штаб-квартире Apple в Калифорнии. Лайф следит за новинками в текстовой трансляции.