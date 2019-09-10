Apple представила iPhone 11

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Кадр из видео YouTube / Apple

Компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 11. Он будет выпускаться в шести новых цветах. Стоить гаджет будет 699 долларов.

Камера у гаджета двойная: второй модуль — ультраширокоугольный для съёмки с увеличенным углом обзора.

Среди особенностей также возможность снимать селфи в slow motion — этот режим впервые появится во фронтальной камере, экран — 6,1 дюйма, ночной режим съёмки, оптическая стабилизация видео.

Напомним, презентация проходит в Театре Стива Джобса — штаб-квартире Apple в Калифорнии. Лайф следит за новинками в текстовой трансляции.

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